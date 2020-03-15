كورونا.. ما سر وقوع جميع المناطق التي ضربها الفيروس عند خط العرض 40؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تتساءل عن سر وقوع المناطق الأكثر تضررا بفيروس كورونا على خط العرض 40، أو شماله أو جنوبه بمسافة قليلة.

المغرد الدكتور جمال الملا قال في تغريدة له: "مصادفة غريبة أن تقع المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا على خط العرض 40 درجة: ووهان، فرنسا، إيطاليا، إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، سياتل، واشنطن ونيويورك".

وردا على تغريدة الملا أكد المغرد أبو ساري أن هذا ليس مصادفة، مضيفا أن كورونا "مرتبط بالمناخ ويسبب متلازمة مناخ البحر المتوسط وهو اسم قديم للمرض".

وأشار إلى أن "هذا ما يميز مناخ أغلب الدول التي تقع على خط 40 درجة شمالا أو جنوبا، سواء في أوروبا وآسيا وأمريكا، وحتى الدول في القسم الجنوبي وأستراليا وإفريقيا".

ليست مصادفه



هذا المرض يسبب فشل في التنفس ( فشل رئوي)

كورونا مرتبط بالناخ ويسبب متلازمة مناخ البحر المتوسط وهو اسم قديم للمرض . وهذا مايميز مناخ اغلب الدول اللي تقع على خط٤٠ درجة شمالا او جنوبا . سواء في اوربا او اسيا او امريكا

وحتى الدول في القسم الجنوبي استراليا وافريقيا — ابوساري (@ALYABIS_ALI) March 12, 2020

المصدر: RT + "تويتر"