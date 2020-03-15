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الرزاز يدعو الأردنيين لعدم التهافت على الشراء بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الرزاز يدعو الأردنيين لعدم التهافت على الشراء بسبب كورونا
Reuters Muhammad Hamed
رئيس الوزراء الأردني
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حاول رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تهدئة روع مواطنيه، ووقف تهافتهم على شراء السلع الأساسية والغذائية بعد إعلان قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا، مساء أمس السبت.

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وقال الرزاز، في رسالة صوتية وجهها للمواطنين، إن مخزوننا من السلع الأساسية والغذائية والدوائية كاف ويفيض عن الحاجة.

وأضاف أن الأردن لم يعلق رحلات الشحن البري والجوي والبحري للسلع والأغذية والأدوية، مؤكدا أنه لن يكون هناك نقص بأي منها في الأردن.

وبين الرزاز أن "التواجد في الأماكن المكتظة يزيد خطر انتقال العدوى من جهة، ومن جهة أخرى فإن تكديس المواد قد يؤدي إلى تلفها وانتهاء مدتها ما ينعكس سلبا على الجميع".

وحذر الرزاز من ارتفاع أسعار السلع بسبب الإقبال غير المبرر عليها، مبينا أن الإقبال على سلعة معينة يفوق الطلب المعتاد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

المصدر:"الغد"

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