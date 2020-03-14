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المساجد الفلسطينية تطالب المصلين بالصلاة في البيوت بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

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دعا المؤذنون الفلسطينيون المواطنين في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية للصلاة في بيوتهم، وذلك تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ظهرت فيها مساجد يدعو المؤذنون فيها، إلى التزام المواطنين بيوتهم والصلاة هناك.

يذكر أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن أمس السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، مشيرا إلى أن نحو 6500 مواطن يخضعون للحجر الصحي المنزلي. 

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحفي السبت، أن الإصابات هي لمخالطي مصابين في بيت لحم، لافتا إلى أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.

ودعا المواطنين لزيادة الاهتمام الشخصي، وعدم الخروج من المنازل، وعدم الاختلاط، خاصة وأن السبب في ارتفاع الإصابات هو المخالطة.

المصدر: RT

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