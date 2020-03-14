السعودية تعلن عن برنامج مالي ضخم للحد من آثار كورونا على القطاع الخاص

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن برنامج بقیمة 50 ملیار ریال (3ر13 ملیار دولار) لتخفیف الآثار الاقتصادیة الناجمة عن الإجراءات الوقائیة ضد فیروس كورونا.

وحسب بيان صدر عن المؤسسة السعودیة السبت، فإن البرنامج یستھدف دعم تمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة ودعم رسوم عملیات نقاط البیع والتجارة الإلكترونیة.

وأشارت إلى أنه في ما یتعلق بالمنشآت المتأثرة من جراء التدابیر الاحترازیة التي جرى تبنیھا في مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة، تقوم المؤسسة حالیا بالتنسیق مع البنوك وشركات التمویل لتسھیل المدفوعات المتعلقة بتمویل ھذه المنشآت.

وأكدت المؤسسة، أن القطاع المصرفي ما زال یسجل مؤشرات أداء جیدة مما یعزز متانته ویجعله أكثر قدرة على مواجھة التحدیات والأزمات، مشيرة إلى أن ھذه المؤشرات انعكست إیجابا على استمرار المصارف التجاریة في أداء دورھا في التنمیة الاقتصادیة في المملكة.

المصدر: واس