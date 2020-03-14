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مصر تسجّل 17 إصابة جديدة بكورونا وتعافي مصاب واحد

أخبار العالم العربي

مصر تسجّل 17 إصابة جديدة بكورونا وتعافي مصاب واحد
AFP Khaled DESOUKI
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تحول نتائج تحاليل حالة واحدة من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائجها إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة.

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وأضافت، أن عدد المتعافين منهم وصل إلى 21 حالة، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـpcr لهم مرتين خلال 48 ساعة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه "تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، بينهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريا منهم حالتان لعائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقون من المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت سابقا".

وأضاف، أن "إجمالي عدد المصابين في مصر بالفيروس هو 110 حالات، منهم 21 تعافوا، وحالتا وفاة لسيدة مصرية توفيت الخميس الماضي، وأخرى لألماني توفي في 8 مارس".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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