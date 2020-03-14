المغرب.. كورونا يؤجل حج اليهود

أصدرت الطائفة اليهودية في المغرب تعليمات لأتباعها بإلغاء جميع الأنشطة التي يشارك فيها قادمون من الخارج، ويحضرها أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة.

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وأعلن مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب تأجيل الموسم الديني السنوي الهيلولة، الذي كان من المتوقع إقامته بمدينة مكناس في مايو المقبل.

وقال أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سييرج بيير دييغو، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الأنشطة الدينية حتى الساعة، مضيفا أن موسم الهيلولة تم تأجيله إلى وقت لاحق حتى يتبين الوضع العالمي.

وتدخل الهيلولة ضمن المواسم الدينية التي أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية قرارا بتوقيفها حاليا ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

المصدر: "هسبريس"