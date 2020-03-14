كورونا.. حظر التجول في محافظة نينوى العراقية

قررت خلية الأزمة في محافظة نينوى شمالي العراق اليوم السبت، فرض حظر التجول في عموم المحافظة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة يومين.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "خلال اجتماع خلية الأزمه برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري في مبنى ديوان المحافظة، تقرر فرض حظر للتجول في عموم محافظة نينوى ولمدة يومين ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص الوزارات والهيئات الاتحادية، لغرض القيام بتعقيم وتعفير الأماكن العامة والشوارع والأسواق".

وأضافت الخلية، أن "أعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي يشمل عموم المحافظة، ويبدأ الحظر من الساعة الثانية عشرة من الليلة المقبلة إلى يوم الثلاثاء الساعة السادسة صباحا، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وخدمة للصالح العام".

وتابعت: "بعد انتهاء العطلة ليومي الأحد والاثنين يستمر فرض حظر التجول في عموم محافظة نينوى من الساعة الخامسة عصرا ولغاية السادسة صباحا ابتداء من يوم 17 الجاري ولغاية الـ1 من الشهر المقبل، ويكلف أصحاب المحلات التجارية بتعقيمها بإشراف ومتابعة من دائرة الرقابة الصحية في محافظة نينوى".

المصدر: RT