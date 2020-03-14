الصحة الفلسطينية تنفي معلومات متداولة حول احتمال إصابة 60 - 80% من سكان الضفة الغربية بكورونا

نفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول احتمال إصابة 60 - 80% من سكان الضفة الغربية بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان لها، إن هذه المعلومات مصدرها الصحفي الإسرائيلي جال بيرغير، وقد نقلت عنه دون التحقق منها من المصادر الرسمية صاحبة العلاقة.

وأضافت الوزارة أنه تم تشخيص 38 إصابة بفيروس كوفيد- 19 في فلسطين حتى اللحظة.

وأكدت أنها أجرت 2038 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 يناير وكانت جميعها سلبية "أي غير مصابة بالفيروس"، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم "37 إصابة"، وطولكرم "إصابة واحدة".

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وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بأريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالة واحدة في الحجر الخاص بمعبر رفح، مضيفة أن عدد الحالات في الحجر الصحي المنزلي بلغ 6429، بينها 2676 في قطاع غزة.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء