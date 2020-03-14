مصر.. إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المنافذ الحدودية (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو يبين الإجراءات المتبعة في جميع منافذ البلاد، واستعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأظهر الفيديو الاستعداد التام لجميع المطارات والموانئ المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية، أبرز الفيديو انطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد كورونا، وتعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حال الشعور بأعراض محتملة للفيروس.

المصدر: صفحة رئاسة الوزراء المصرية "فيسبوك"