الصدر يعلق على دعوة ترامب للدعاء في وجه زحف كورونا

عبر زعيم عراقي بارز عن دهشته من "مفارقة" مفادها أن الشرق يعطل صلاتي الجمعة والجماعة بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدعاء في وجه هذا البلاء.

وكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في بيان نشره اليوم السبت عبر "تويتر": "أقف مندهشا لما أرى (الغرب) وترامب يدعو لجعل يوم غد يوم دعاء، وفي (الشرق) عطلوا صلاتهم جمعة وجماعة وأوقفوا زياراتهم المخصوصة والعامة لمراقد المعصومين بل وأغلقوا مراقدهم وما شاكل ذلك".

وتابع: "ما هذه المفارقة العجيبة؟ أيتمسكون بالدعاء والغيبيات ونتمسك بالدنيا والماديات ونبتعد عن المعنويات؟ أنسيتم أن بعد أيام تمر علينا ذكرى استشهاد (باب الحوائج)؟ فليكن هذا اليوم يوم دعاء عالمي نرفع فيه أيدينا إلى الله تعالى بكافة أدياننا وتوجهاتنا فالبلاء عالمي".

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وكان ترامب قد أعلن في تغريدات له أن يوم غد الأحد سيكون "يوما وطنيا للصلاة"، لحماية أمريكا ومنحها القوة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT