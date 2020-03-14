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جريحان من الجيش العراقي بقصف معسكر التاجي

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جريحان من الجيش العراقي بقصف معسكر التاجي
AFP AHMAD AL-RUBAYE
عسكريان أمريكي وعراقي في قاعدة التاجي شمال بغداد (صورة أرشيفية)
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن عنصرين من قوات الدفاع الجوي العراقية، أصيبا جراء قصف معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد اليوم السبت.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي وهما بحالة حرجة".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضها لم ينطلق".

وحسبما نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة، عثرت القوات الأمنية في منطقة أم العظام شمالي بغداد، على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه معسكر التاجي. في وقت سابق اليوم.

جريحان من الجيش العراقي بقصف معسكر التاجي
جريحان من الجيش العراقي بقصف معسكر التاجي

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وسائل إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد
وسائل إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أكثر من 10 صواريخ أصابت معسكر التاجي الذي يضم قوات من التحالف الدولي، الذي قتل فيه الأربعاء الماضي عسكريان أمريكيان اثنان وواحد بريطاني جراء استهدافه بقصف مماثل حملت واشنطن إيران وحلفاءها المسؤولية عنه، فيما نفت طهران هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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