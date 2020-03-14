جريحان من الجيش العراقي بقصف معسكر التاجي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن عنصرين من قوات الدفاع الجوي العراقية، أصيبا جراء قصف معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد اليوم السبت.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي وهما بحالة حرجة".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضها لم ينطلق".

وحسبما نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة، عثرت القوات الأمنية في منطقة أم العظام شمالي بغداد، على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه معسكر التاجي. في وقت سابق اليوم.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أكثر من 10 صواريخ أصابت معسكر التاجي الذي يضم قوات من التحالف الدولي، الذي قتل فيه الأربعاء الماضي عسكريان أمريكيان اثنان وواحد بريطاني جراء استهدافه بقصف مماثل حملت واشنطن إيران وحلفاءها المسؤولية عنه، فيما نفت طهران هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات

المصدر: وسائل إعلام عراقية