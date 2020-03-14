تحذيرات من فيضانات سدود الأردن مع وصولها للطاقة التخزينية القصوى

حذرت وزارة المياه والري الأردنية من فيضان سد الموجب خلال الساعات المقبلة، بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية والبالغة 29 مليون متر مكعب باتجاه وادي الموجب وصولا للبحر الميت.

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ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مشددة على الجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها .

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بدء فيضان سد الكفرين.. وتصدعات في جسمه تثير قلق المواطنين ومصدر في الوزارة يقول إنها ليست خطيرة#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/CPpuuMEgun — جريدة الغد (@AlghadNews) March 14, 2020

من جهته، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، على أن "المنخفض الجوي الأخير رفع تخزين السدود الرئيسية في جميع مناطق المملكة إلى 202 مليون متر مكعب بنسبة 60 بالمئة من كامل سعتها التخزينية البالغة 336.4 مليون متر مكعب".

وأضاف: "في ما يتعلق بحجم الهطول المطري، فقد ارتفع منذ بداية الموسم إلى ما نسبته 143.2 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، حيث سجلت الكميات الهاطلة على مختلف مناطق المملكة ما نسبته 119 بالمئة من حجم الأمطار مقارنة بالموسم المطري السابق .

وأشار الوزير، إلى امتلاء سدود "الملك طلال"، ووادي شعيب، والوالة، والكفرين بكامل طاقتها التخزينية، مؤكدا أن "سد الكفرين سليم 100 بالمئة"، وكذلك قرب امتلاء وفيضان سد الموجب خلال وقت قصير بعد امتلاءه بكامل سعته التخزينية، في وقت لا تزال فيه سدود الوحدة، ووادي العرب، وزقلاب، وكفرنجة، والكرامة، وزرقاء ماعين، والتنور، والكرك، وكذلك اللجون، دون طاقتها التخزينية القصوى.

وشدد أبو السعود على أن معظم السدود الصحراوية والحفائر البالغ عددها 374، ما بين حفيرة وسد وبرك صحراوية بسعة تصميمية 113 مليون متر مكعب والمنتشرة في معظم مناطق البادية الشمالية والشرقية والجنوبية، والمصممة لخدمة أهالي مناطق البادية ومربي المواشي خزنت كميات جيدة جدا، وأن مخزونها يبشر بموسم جيد لمربي المواشي والمزارعين وكذلك لتغذية المياه الجوفية في مختلف مناطق المملكة.

المصدر: "وكالات أردنية"