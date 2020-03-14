برلمانية لبنانية: الإصابة بكورونا ليس عيبا

دعت برلمانية لبنانية إلى عدم اعتبار فيروس كورونا عيبا للمصاب به ولعائلته، ووصمت بالعيب كل من يتستر على إصابته ويخفي أعراضه ويعرض نفسه ومحيطه للعدوى.

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وغردت النائبة رولا الطبش على حسابها في "تويتر" اليوم قائلة: "نتيجة المقاربة الخاطئة، أصبح مريض الكورونا وعائلته يشعرون بالذنب والخوف، والأخير يدفع المواطنين إلى تجاهل الأعراض التي قد تظهر وتخبئها عن الطبيب. الكورونا ليس عيبا، بل العيب في إخفاء الأعراض وتعريض النفس والمحيط للإصابة. أدعو إلى التعاضد الاجتماعي، المفتاح لتطويق الفيروس والحد منه".

نتيجة المقاربة الخاطئة،اصبح مريض الكورونا وعائلته يشعرون بالذنب والخوف؛والأخير يدفع المواطنين إلى تجاهل العوارض التي قد تظهر وتخبئها عن الطبيب.

الكورونا ليس عيباً،بل العيب في إخفاء العوارض وتعريض النفس والمحيط للإصابة.

أدعو الى التعاضد الاجتماعي، المفتاح لتطويق الفيروس والحد منه pic.twitter.com/hVxB3S8jfz — Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) March 14, 2020

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".

المصدر: الوكالة الوطنية