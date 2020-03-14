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برلمانية لبنانية: الإصابة بكورونا ليس عيبا

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برلمانية لبنانية: الإصابة بكورونا ليس عيبا
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دعت برلمانية لبنانية إلى عدم اعتبار فيروس كورونا عيبا للمصاب به ولعائلته، ووصمت بالعيب كل من يتستر على إصابته ويخفي أعراضه ويعرض نفسه ومحيطه للعدوى.

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وغردت النائبة رولا الطبش على حسابها في "تويتر" اليوم قائلة: "نتيجة المقاربة الخاطئة، أصبح مريض الكورونا وعائلته يشعرون بالذنب والخوف، والأخير يدفع المواطنين إلى تجاهل الأعراض التي قد تظهر وتخبئها عن الطبيب. الكورونا ليس عيبا، بل العيب في إخفاء الأعراض وتعريض النفس والمحيط للإصابة. أدعو إلى التعاضد الاجتماعي، المفتاح لتطويق الفيروس والحد منه".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".

المصدر: الوكالة الوطنية

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