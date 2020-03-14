تركيا تعلن "تحييد" 11 مسلحا كرديا بعمليات جوية شمال العراق

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها تمكنت من "تحييد 11 إرهابيا" خلال عمليات مدعومة بغطاء جوي نفذت شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته صباح اليوم السبت على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "تم تحييد 11 إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الانفصالي بعمليات جوية، بعدما تم رصدهم في الأراضي الشمالية بمنطقة متينة العراقية بواسطة وسائل استطلاع ومراقبة".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية بتدمير جميع أوكار التنظيم، الذي تحاربه تركيا منذ أكثر من 3 عقود، معتبرة أن هذا الأمر لا مفر منه.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: RT