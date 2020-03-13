نصر الله: لسنا ضد المساعدة من صندوق النقد الدولي لكن بشروط

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.

وصرح حسن نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، بأنه يعارض زيادة ضريبة القيمة المضافة وأي شروط يمكن أن "تفجر" لبنان.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "حزب الله لم يقدم خطة للحكومة اللبنانية، رغم أنه لديه خطة وأفكارا، لكن بكل صدق أقول لكم نحن لم نقدم أي خطة، الحكومة اللبنانية مشكورة قبلت تحمل المسؤولية وتعقد اجتماعات مكثفة وأعلنت أن أولويتها إنقاذ مالي واقتصادي بالدرجة الأولى".

وأشار إلى "أن لجوء الحكومة لأي استشارة من أي أحد في العالم نحن لا مانع لدينا به، وأي جهة تريد أن تقدم مساعدة غير مشروطة ضمن ضوابط الدولة اللبنانية نحن أيضا لا نمانع، يجب أن نكون أمام خطة تشاركية، الجميع يشارك بوضعها وتحمل المسؤولية عنها".

المصدر: وكالات