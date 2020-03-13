كورونا.. السعودية تفرض الحجر المنزلي على الوافدين من 23 دولة

فرضت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من 23 دولة التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم أراضي المملكة.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على القادمين من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، بتاريخ 28 فبراير 2020 وما بعده.

كما يسري على القادمين من فرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وسويسرا، وألمانيا الوافدين اعتبارا من تاريخ 8 مارس 2020 وما بعده.

وبشأن القادمين من المملكة المتحدة، والنمسا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وهولندا، والنرويج، والسويد، يسري القرار عليهم من تاريخ 11 مارس 2020 وما بعده.

المصدر: عكاظ