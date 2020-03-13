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العراق.. طبيب عيون ينقل عدوى كورونا لمرضاه

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العراق.. طبيب عيون ينقل عدوى كورونا لمرضاه
AFP SAFIN HAMED
الإجراءات الاحترازية في كردستان العراق
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أهاب فرست صوفي محافظ أربيل في إقليم كردستان العراق بجميع من زاروا طبيب العيون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بمراجعة المراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي، وتأكيد خلوهم من الفيروس.

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وقال صوفي في تصريحات صحفية، إن "الطبيب الذي أعلن عن إصابته صباح اليوم هو أحمد إسماعيل عبد الغني، وهو طبيب عيون".

وأضاف: "نظرا لاحتمالية أنه استقبل مرضى في المستشفى أو العيادة الخاصة خلال الأيام الماضية، فإننا ندعو جميع من زاروه إلى إبلاغنا بأقرب وقت لغرض إرسال سيارة إسعاف ونقلهم إلى مستشفى الطوارئ لإجراء فحص كورونا". 

ودعا العائدين من الدول الوارد ذكرها في بيان وزارة الداخلية إلى تسليم أنفسهم، متوعدا المخالفين بعقوبات قانونية ومعاملتهم معاملة "القاتل".

وحول قرار منع التجول، قال صوفي: "أجبرنا على اتخاذ هذا القرار بسبب عدم الالتزام بالإرشادات الطبية واستمرار الجلسات والتجمعات، وقد نمدد مدة حظر التجوال ونطاقه ليشمل الأقضية والنواحي، في حال لم يتعاون المواطنون معنا".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الداخلية في كردستان العراق عدة قرارات لحماية الأمن الصحي في الإقليم ومنها حظر التجول داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة.

المصدر: "رووداو"

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