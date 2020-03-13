تونس تلغي التجمعات وتغلق الحدود وتعلق الصلاة في المساجد

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة، عن جملة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصرح الفخفاخ في كلمة متلفزة بأن تونس ما زالت في بداية المرحلة الثانية من تفشي كورونا، متعهدا بالالتزام بالشفافية تجاه الرأي العام بخصوص كل المعطيات المتعلقة بهذه الجائحة.

وقال إن عدد الإصابات في البلاد بلغ 16 حالة خضعوا جميعهم للتحاليل اللازمة، مشيرا إلى أن عددهم مرشح للارتفاع.

وفي ما يلي القرارات التي أعلن عنها:

• إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية

• إغلاق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا

• الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا

• الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا

• إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية حال قدومهم إلى تونس

•إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض

• إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة 16:00

• تعليق أداء صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة

• تنظيم البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية دون جمهور

• إيقاف الدروس التربوية والجامعية العمومية والخاصّة وإغلاق رياض الأطفال لغاية 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

وأكد الفخفاخ أن كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة 13 مارس إلى 4 أبريل، مع إمكانية المراجعة بالتمديد أو التعليق.

المصدر: وكالات