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صحة غزة: تكليف لجنة وزارية بإنفاذ الحجر الإلزامي على 2667 شخصا

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صحة غزة: تكليف لجنة وزارية بإنفاذ الحجر الإلزامي على 2667 شخصا
Reuters SAL/KAR/FW1/Ed Osmond
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن تكليف لجنة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لمتابعة إنفاذ الحجر المنزلي الإلزامي على نحو 2667 شخصا.

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وستنسحب إجراءات الحجر على الأشخاص الذين عادوا خلال الأيام الماضية إلى القطاع عبر معبر رفح البري مع مصر.

وقالت اللجنة الصحية التابعة للوزارة إن "من يخالف الحجر المنزلي الإلزامي يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية"، وحثت الجميع على "التحلي بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية للمحافظة على سلامة المجتمع".

المصدر: قدس نت

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