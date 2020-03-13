البنتاغون يعلق على أنباء مقتل جنرال بارز في الحرس الثوري بالقصف الأمريكي في العراق

علق قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي على أنباء مقتل جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني بالغارات الأمريكية الأخيرة في العراق.

وصرح ماكينزي أثناء مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن مقتل الجنرال الإيراني سياماند مشهداني بالغارات الأخيرة التي استهدفت مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق: "ليست لدي معلومات عن مقتل أي جنرال في الحرس الثوري".

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وأقر الجنرال الأمريكية بإمكانية سقوط خسائر بشرية جراء الضربات الأمريكية، مؤكدا أنه لا يملك الآن معلومات دقيقة بهذا الشأن.

وأشار ماكينزي إلى أن البنتاغون لم يرصد بعد أي رد على ضرباته الأخيرة من قبل "الحشد الشعبي" العراقي الذي تنتمي إليه "كتائب حزب الله".

وجاءت هذه الغارات بعد مقتل عسكريين أمريكيين اثنين ومجندة بريطانية بهجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي الذي يستضيف قوات التحالف الدولي في العراق.

المصدر: RT