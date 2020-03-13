بغداد: القصف الأمريكي عمل عدائي وسنتوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلاده ستتوجه برسالتي شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إثر القصف الأمريكي الأخير.

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وجاء في بيان صحفي عن الخارجية العراقية: "إن قيام القوات الأمريكية بقصف مقرات حكومية عراقية عمل عدائي، وخرق للسيادة".

وأضاف البيان أن "القصف طال مطارا مدنيا قيد الإنشاء في مدينة كربلاء المقدسة، وهذا يقوض جهود مكافحة الإرهاب، ويخل بالاتفاق بين العراق والتحالف الدولي".

وكلف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال اجتماع طارئ عقده مع وكلاء الوزارة ومستشاريها لتدارس الإجراءات بشأن الاعتداء الأمريكي، باستدعاء السفيرين الأمريكي والبريطاني.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الجيش العراقي فجر اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي" والشرطة والجيش، ما تسبب بمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني، معتبرا الهجوم اعتداء سافرا على سيادة العراق.

المصدر: RT