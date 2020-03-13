 
مباشر
عاجل
الإعلان عن إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا

أنباء عن توجه لبنان لإغلاق الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

أنباء عن توجه لبنان لإغلاق الحدود مع سوريا
RT
أحد المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfra

أعلنت قناة MTV التلفزيونية اللبنانية عن توجه السلطات اللبنانية لإغلاق الحدود البرية مع سوريا بدءا من فجر الاثنين، ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
رجل دين مسيحي يحلق بطائرة فوق لبنان
رجل دين مسيحي يحلق بطائرة فوق لبنان "لإنقاذه من فيروس كورونا"

وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن السلطات بصدد إغلاق الحدود البرية مع سوريا ​اعتبارا من فجر الاثنين للداخلين والخارجين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد أعلن يوم الأربعاء، أن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران، للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: M T V 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا