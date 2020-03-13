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كورونا.. "الجوية الجزائرية" تلغي جميع الرحلات من وإلى إسبانيا وتخفضها نحو فرنسا

أخبار العالم العربي

كورونا..
Reuters EF/SAA/
طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الاثنين 16 مارس وحتى 4 أبريل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أنها ستخفض أيضا عدد الرحلات إلى فرنسا بداية من يوم غد السبت، حيث ألغت الرحلات نحو هذه الوجهة من مطارات مدن سطيف، وباتنة، وتلمسان، وبجاية، وعنابة، ووادي سوف، وبسكرة، والشلف.

وستقتصر الرحلات الجوية نحو فرنسا على مطارات الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة بمستوى منخفض.

المصدر: "فيسبوك"

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