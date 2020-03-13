البحرين تعلن شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا وتسجيل 4 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة عن تعافي 9 حالات من فيروس كورونا، مع تسجيل 4 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المتعافون هم مواطن و6 مواطنات ومصرية وتايلندية، وتم إخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 44 حالة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا حسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة، أن 8 حالات أضيفت قبل قليل للحالات القائمة، كانت لمخالطي حالة قائمة قادمة من الخارج، وقد تم رصدهم من خلال جهود اقتفاء المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج.

كما تم تسجيل 4 حالات قائمة إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج بعد اجراء الفحوصات المختبرية الدورية والتأكد من نتائجها.

كما تم تسجيل 4 حالات قائمة إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج بعد اجراء الفحوصات المختبرية الدورية والتأكد من نتائجها #فريق_البحرين#معاً_ضد_الكورونا — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 13, 2020

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ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين نحو 200 شخص.

وجددت الوزارة دعوتها المواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى الاتصال بخدمة التسجيل لفحص فيروس كورونا لجدولة موعد الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

المصدر: وكالة أنباء البحرين + وزارة الصحة البحرانية