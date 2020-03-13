نائب رئيس البرلمان العراقي: لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل العراق

أكد حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة، أنه "لا شرعية" لتواجد القوات الأجنبية داخل أراضي العراق، مطالبا الحكومة ووزارة الخارجية بإدانة القصف الأمريكي الأخير.

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وطالب الكعبي في بيان صحفي "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالتحرك الفوري لإدانة القصف الأمريكي دوليا والمباشرة بإنهاء تواجد المحتل".

وأضاف، أن "القصف الأمريكي لمقار عسكرية ومدنية ردة فعل غير مبررة وتدل على نية مسبقة لخرق السيادة العراقية، كما أن استهداف المحتل لمنشآت حيوية ومدنية في الزمان والمكان الذي ترغب تنسف ادعاءات البعض بوجود شراكة بين البلدين".

وأشار الكعبي، إلى أنه "لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل البلد بعد قرار مجلس النواب الأخير"، مشيرا إلى أن "القصف الأمريكي على منشآت عسكرية ومدنية وتدمير بنى ومنشآت تحتية وحيوية ليس له أي علاقة باستهداف معسكر التاجي أو ما قبله".

وتابع، أن "هذا الاستهداف ردة فعل مرتبكة وغير مبررة أو متزنة وتدل على نية مسبقة على خرق سيادة العراق سيما بعد التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها بعض العسكريين والمستشارين الأمريكيين التي تدل على سبق الإصرار بتحديد مجموعة من الأهداف التي يرغبون بقصفها".

المصدر: RT