الإمارات تعلق كل الرحلات الجوية مع إيطاليا باستثناء روما اعتبارا من اليوم

أعلنت الإمارات تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا باستثناء المتجهة إلى عاصمتها روما أو القادمة منها، بدءا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، على كافة القادمين من مطار روما الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

وقالت الهيئة إن "قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات".

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار "التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن".

وحتى الوقت الحالي من اليوم الجمعة، سجلت في أراضي الإمارات 85 إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، الذي انتشر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-19"، دون رصد أي حالات وفاة.

أما إيطاليا فتعد من الدول الأكثر إصابة بهذه السلالة حيث تم تسجيل 15113 مصابا في البلاد بشكل عام بينهم 1016 متوفين.

المصدر: وام + وكالات