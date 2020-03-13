بغداد تأمر باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية قصف مواقع في العراق

أفاد مراسل RT بأن وزارة الخارجية العراقية أمرت باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، على خلفية القصف الذي تعرضت له فصائل في الحشد الشعبي.

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وقال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إن أمر استدعاء السفير "جاء خلال اجتماع طارئ عقده مع وكلاء الوزارة ومستشاريها لتدارس الإجراءات بشأن الاعتداء الأمريكي".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الوزارة أمرت أيضا باستدعاء سفير بريطانيا لدى بغداد على خلفية الغارات الأخيرة على مواقع عراقية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الجيش العراقي فجر اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي" والشرطة والجيش، ما تسبب في مقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني، معتبرا الهجوم اعتداء سافرا على سيادة العراق.

المصدر: RT