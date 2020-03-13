خبير أوبئة أردني: النساء أكثر قدرة على مقاومة كورونا

اعتبر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بالأردن، بسام حجاوي، أن النساء لديهن مقاومة أعلى لفيروس كورونا من الرجال، مشيرا إلى انخفاض نسبة وفيات النساء مقارنة بالرجال بهذا المرض.

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وقال خبير الأوبئة خلال أمسية ثقافية نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردنيات، إنه حسب منظمة الصحة العالمية فإن الوفيات العالمية للمصابين بفيروس كورونا وصلت إلى ما نسبته 3%، منهم 2,3% من الرجال، و0.7 % بين النساء.

وبين الدكتور حجاوي أن المعرضين للإصابة بالفيروس هم من فئة كبار السن، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية، وأن خطورة الإصابة بالمرض تقل لمن هم أقل من 19 سنة لاعتبار أن الأطفال لديهم مقاومة أعلى للمرض.

ولفت إلى أهمية التمييز بين "الحجر الطبي"، و"العزل"، موضحا أن إجراء "الحجر" يُنفّذ للحالات المشتبه بها وغالبا للقادمين من الخارج، خاصة من دول تعاني من هذا الفيروس، أما إجراء "العزل" فهو للذين ثبت إصابتهم بالمرض، مطمئنا الحضور بأنه لا يوجد إصابات محلية بالأردن والحالة الوحيدة كانت إصابة غير محلية وهي لمواطن قدم من إيطاليا.

وأشار الدكتور حجاوي إلى أن تكلفة الفحص المخبري لمريض الكورونا تصل إلى 70 دينارا (نحو 100 دولار) مشيرا إلى أن بروتوكول فحص العينة للمريض يتم على مرحلتين، وفي المرحلة الثانية تكون بعينة جديدة وبعد مرور 48 ساعة على الفحص الأول، والفحص لا ينفذ إلا في حالة الاشتباه القصوى بالمرض، إذا كان الشخص قادما من خارج الأردن ومن دول استوطن فيها المرض.

وأعلن أن وزارة الصحة بصدد التعاقد مع مختبر طبي عالي الجودة لإجراء الفحص المختبري لمرض كورونا، وإصدار شهادات بذلك، سيما وأن بعض الدول غدت تشترط هذه الشهادات عند السفر إليها.

بدوره، قال الدكتور محمد شريم إن الحكومات ملزمة باتخاذ إجراءات ووضع استراتيجيات لمواجهة المرض بموجب القانون الدولي (أي أتش أر)، وبموجب اللوائح الصحية الطبية العالمية.

المصدر: "خبرني"