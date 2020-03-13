البنتاغون: فيروس كورونا يجعل إيران أكثر خطورة

اعتبر قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن الوباء العالمي الناجم عن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا يجعل إيران أكثر خطورة.

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وقال ماكينزي، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس: "أعتقد أن هذا الوضع يؤثر على كيفية اتخاذهم القرارات، وأعتقد أن هذا يبطئهم... أظن أنهم يعلنون عن عدد أقل بكثير عن الحقيقي".

وأضاف ماكينزي أنه، على الرغم من عدم تأكده من مدى تأثير الفيروس، إلا أن "الأنظمة الشمولية" تتصرف عادة تجاه الضغوط القصوى بالتركيز على التهديدات الخارجية.

وأردف: "القيادة الإيرانية تتعرض الآن لضغوط من اتجاهين. الأول يتمثل بالغضب من إسقاط الطائرة الأوكرانية (يوم 8 يناير)، وأضيف إلى ذلك عدم قدرتهم على التعامل بشكل فعال مع فيروس كورونا".

وتابع الجنرال الأمريكي: "أعتقد أنهم يائسون الآن ويواجهون مشاكل في التعامل مع عدد من المسائل... هذا ربما يجعلهم، فيما يتعلق باتخاذ القرارات، أكثر خطورة وليس أقل خطورة".

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية.

وحتى صباح الجمعة سجلت في الأراضي الإيرانية رسميا 10075 إصابة بفيروس كورونا، بينها 429 حالة وفاة، فيما تتعرض البلاد لانتقادات بسبب أسلوب تعاملها مع الأزمة من قبل بعض دول المنطقة، خاصة السعودية، وكذلك الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات