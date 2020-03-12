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الجزائر تسجل وفاة ثانية بفيروس كورونا

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الجزائر تسجل وفاة ثانية بفيروس كورونا
Reuters / Ramzi Boudina
امرأة تضع قناعا في الجزائر العاصمة
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الخميس، عن ثانية وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنتين، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 26.

وأفادت بأن الوفاة الثانية سجلت لدى رجل عمره 55 عاما وأن عشرة مصابين غادروا الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك ومستشفى معسكر بعد التأكد من شفائهم.

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وأكدت أن التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين، مشددة على أن نظام الحيطة والتأهب الذي أقرته الوزارة سيبقى ساري المفعول.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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