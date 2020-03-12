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تونس.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 13

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تونس.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 13
Reuters / Zoubeir Souissi
مطار تونس قرطاج
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أفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية، بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها في تونس الكبرى.

وأعلنت في مؤتمر صحفي ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تونس إلى 13 حالة، دون تسجيل أي وفاة به حتى الآن.

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وذكرت أن عدد الحالات الخطرة المسجلة بلغ اثنتين فقط، وأن الحالتين في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.

وأكدت أن الفرق الطبية تواصل أخذ عينات من المخالطين للحالات المصابة، مشيرة إلى أنه وقع تشديد المراقبة على المسافرين الوافدين من البلدان الموبوءة بالفيروس.

ودعت المسؤولة التونسية إلى ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة من أجل حماية صحة المواطنين، معتبرة أن تونس ما زالت في المرحلة الثانية من الفيروس في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة.

كما شددت على أهمية الالتزام بالعزل الصحي الذاتي للمشتبه باصإبتهم بالفيروس، موضحة أن السلطات الأمنية والصحية تملك جميع الصلاحيات القانونية لإلزام الأشخاص غير الممتثلين للعزل بضرورة تطبيقه.

المصدر: RT + وكالات

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