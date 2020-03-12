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لا تعطيل للمدارس والجامعات في الأردن بسبب كورونا

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لا تعطيل للمدارس والجامعات في الأردن بسبب كورونا
Reuters MH/mjb
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة ووزير الصحة سعد جابر
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، إن الحكومة استثنت قرار تعطيل الجامعات والمدارس من توصيات لجنة الأوبئة، كون الوضع في البلاد "مطمئنا".

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وأضاف أن السلطات تراقب وضع التفشي حاليا وستتخذ القرار المناسب الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لحماية المواطن الأردني تهدف لإبقاء الأردن محميا من الفيروس.

بدوره، أكد وزير الصحة سعد جابر أن الوضع في المملكة لا يزال جيدا جدا، وتوجد حالة واحدة ستخرج من المستشفى الجمعة بعد إجراء فحص أخير لها.

وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بتعطيل المدارس والجامعات أو التجمعات، وسيتم دراسة الموضوع مجددا والنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

المصدر: وكالات

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