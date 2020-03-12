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موسكو: عرضنا على مصر وإثيوبيا الوساطة لحل أزمة سد النهضة

أخبار العالم العربي

موسكو: عرضنا على مصر وإثيوبيا الوساطة لحل أزمة سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أنه تم بحثها خلال قمة "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي.

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وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إلى أن موسكو عرضت التوسط لحل الأزمة بين الطرفين خلال القمة، وأن روسيا تربطها علاقات وثيقة مع القاهرة وأديس أبابا.

وتابعت: "نحن مع أطراف الأزمة لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين، ويكون على مبدأ المساواة ووفقا للقوانين والأعراف الدولية".

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير مخاوف مصر من جهة التأثير على حجم إمدادها بمياه النهر.

المصدر: RT

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