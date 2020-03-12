موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية

حمّلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إسرائيل مسؤولية تقويض الأمن في المنطقة، بضربها الأراضي السورية.

ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة قولها، إن موسكو تشعر بالقلق بسبب الهجمات الإسرائيلية من جانب واحد على سوريا.

وأشارت إلى أن إسرائيل تنتهك بذلك سيادة الدول المجاورة لها، وذكّرت بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على أهداف داخل سوريا، تم تنفيذه من المجال الجوي اللبناني.

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وقالت: "نعتقد أن مثل هذه الهجمات التعسفية تقوض الأمن الإقليمي".

وفي 5 مارس الجاري، تصدت قوات الدفاع الجوي السوري، لهجمات صاروخية نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف قرب مدينة حمص من المجال الجوي اللبناني وهضبة الجولان.

المصدر: لينتا رو