الرئيس الجزائري يأمر بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا

أفاد التلفزيون الجزائري اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر أمرا بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ثمانية مصابين تماثلوا للشفاء بعد أن لبثوا في الحجر الصحي بمستشفى ببوفاريك.

و كشفت الوزارة عن تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة منها الشخص المتوفي، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

من جهتها، قررت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق رحلاتها من و إلى العاصمة الإيطالية روما اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس، كإجراء احتياطي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة الأوروبية.

وجاء قرار التعليق المؤقت لرحلات الخطوط الجزائرية إلى روما في سياق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الإيطالية التي فرضت تدابير صارمة من أجل منع تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن إيطاليا تضررت كصيرا من فيروس كورونا مسجلة 827 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 12462 مصابا، وذلك حسب آخر إحصائيات نشرت مساء الأربعاء 11 مارس.

يتبع..