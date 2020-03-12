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الرئيس الجزائري يعزي بخمسة قتلى قضوا بحادث سير

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يعزي بخمسة قتلى قضوا بحادث سير
AFP RYAD KRAMDI
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، أعرب فيها عن حزنه الكبير لمقتل 5 أشخاص بحادث سير.

وكتب الرئيس الجزائري: "مرة أخرى تخطف الطريق أرواح مواطنينا الآمنين وبالجملة. بألم شديد تلقيت فاجعة مصرع خمسة أشخاص دفعة واحدة على الطريق الوطني رقم 6 بين ولايتي البيض وسعيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواهم الجنة".

وفي الأيام الأخيرة، نشر الرئيس الجزائري عددا من التغريدات قدم فيها تعازيه لأهالي ضحايا حوادث مميتة في بلاده.

المصدر: RT

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