الرئيس الجزائري يعزي بخمسة قتلى قضوا بحادث سير

نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، أعرب فيها عن حزنه الكبير لمقتل 5 أشخاص بحادث سير.

وكتب الرئيس الجزائري: "مرة أخرى تخطف الطريق أرواح مواطنينا الآمنين وبالجملة. بألم شديد تلقيت فاجعة مصرع خمسة أشخاص دفعة واحدة على الطريق الوطني رقم 6 بين ولايتي البيض وسعيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواهم الجنة".

مرة أخرى تخطف الطريق أرواح مواطنينا الآمنين وبالجملة. بألم شديد تلقيت فاجعة مصرع خمسة أشخاص دفعة واحدة على الطريق الوطني رقم 6 بين ولايتي البيض وسعيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواهم الجنة. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 12, 2020

وفي الأيام الأخيرة، نشر الرئيس الجزائري عددا من التغريدات قدم فيها تعازيه لأهالي ضحايا حوادث مميتة في بلاده.

المصدر: RT