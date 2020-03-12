بغداد: استهداف معسكر التاجي يقوض جهود مكافحة الإرهاب

دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، الخروق الأمنية التي تتعرض لها مصالح الدول الصديقة، أو مواقعها الأمنية والعسكرية في العراق.

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وذكر بيان للخارجية، أن "القصف الذي تعرضت له قاعدة التاجي، والتي تضم مدربين ومستشارين ضمن قوات التحالف الدولي لتقديم الدعم، والإسناد لقواتنا الأمنية، وتسبب بمقتل 3 من أفراد قوات التحالف، وإصابة عدد آخر بجروح، مدان ومستنكر".

وأضاف، أن "القصف عمل عدائي يقـوض جهود مكافحة الإرهاب، ويفسح المجال لعصابات داعش في العودة، والقيام بأعمال إرهابية تضر بأمن المواطنين".

وتابعت: "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير، وملاحقتها، وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء".

وأكدت الوزارة أنها "تتابِع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق لمعرفة المتسببين بهذا الاعتداء".

وختمت الخارجية العراقية بيانها: نعرب عن رفض وإدانة هذه الأعمال ونشدد على أن العراق ماض في جهود مكافحة الإرهاب، والقضاء على فلوله، ومواجهة جميع ما يهدد أمن البلاد.

المصدر: RT