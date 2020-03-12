زاخاروفا: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب صامد

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الالتزام بوقف إطلاق النار في إدلب، ثابت عموما.

وأضافت: "من الناحية العملية، فإن البروتوكول الإضافي الملحق بمذكرة 17 سبتمبر 2017، الذي تم توقيعه في ختام القمة الأخيرة، سمح بوقف القتال على خط التماس الحالي في منطقة وقف التصعيد اعتبارا من 6 مارس. ويتم بشكل عام الالتزام بهذا النظام وهذا بدوره يساعد بشكل كبير باستقرار الوضع المسجل في إدلب".

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وقالت إن العمل جار لاستئناف حركة المرور على طريق السيارات السريع M4 وتابعت: "الاتصالات مستمرة بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

المصدر: تاس