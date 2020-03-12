كردستان العراق يدين استهداف معسكر التاجي ويحذر من عواقب أي تصعيد

دان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم الذي استهدف أمس معسكر التاجي المتمركزة فيه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وحذر بارزاني في بيان منشور على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، من أن أعمالا كهذه تفتح المجال لتقوية الجماعات المتطرفة في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات الإرهابية مستمرة في العراق والمنطقة برمتها.

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وأشار إلى أن العراق يواجه حاليا "معوقات صحية واقتصادية وأمنية أثقلت كاهل المواطنين"، مشددا على أن أي تصعيد في الأوضاع من شأنه أن يلحق ضررا بالعراق وشعوب المنطقة كافة.

وأعرب بارزاني عن أمله في التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في المنطقة وقوات التحالف الدولي بهدف "قطع دابر هذه الأعمال وأي محاولة تخريبية أخرى"، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود في مسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام وتحسين واقع المواطنين.

وأسفر الهجوم على معسكر التاجي عن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وثالث بريطاني وإصابة آخرين، وأعقبته غارات جوية طالت مواقع أكدت تقارير مختلفة أنها تابعة لفصائل منضوية تحت راية "الحشد الشعبي" العراقي في منطقة البوكمال السورية قرب حدود العراق.

المصدر: RT