 
مباشر

كاريكاتور يشعل حربا كلامية بين السعوديين والكويتيين على "تويتر"

أخبار العالم العربي

كاريكاتور يشعل حربا كلامية بين السعوديين والكويتيين على
RT
كاريكاتور يشعل حربا كلامية بين سعوديين وكويتيين على "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfh4

أشعل رسام الكاريكاتير الكويتي عبد الرحمن بولند سجالا حادا، وحربا كلامية بين مغردين سعوديين وكويتيين على موقع "تويتر".

ونشر عبد الرحمن رسما كاريكاتوريا للعامل الآسيوي "رجل التعقيم" الذي ظهر في شركة "أرامكو" السعودية وهو يحمل معقما، وعلق بآية قرآنية: "ولقد كرمنا بني آدم".

وردا على الرسام الكويتي، شن مغردون سعوديون حملة شرسة على بولند، حيث أجمعوا على أن الرسم انتقائي كون الحادثة "سعودية".

وأعاد المغردون نشر كاريكاتير للرسام نفسه كان يرثي فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية مطلع أكتوبر 2019، كما نشروا تغريدات لوقائع وأحداث جرت بالكويت.

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو" السعودية نشرت بيانا عبّرت فيه عن استيائها الشديد من هذا التصرف الذي قالت إنه نفذ من دون موافقة الجهة المعنية بالشركة.

وشددت على أن ذلك يتنافى وقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا