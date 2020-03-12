كاريكاتور يشعل حربا كلامية بين السعوديين والكويتيين على "تويتر"

أشعل رسام الكاريكاتير الكويتي عبد الرحمن بولند سجالا حادا، وحربا كلامية بين مغردين سعوديين وكويتيين على موقع "تويتر".

ونشر عبد الرحمن رسما كاريكاتوريا للعامل الآسيوي "رجل التعقيم" الذي ظهر في شركة "أرامكو" السعودية وهو يحمل معقما، وعلق بآية قرآنية: "ولقد كرمنا بني آدم".

وردا على الرسام الكويتي، شن مغردون سعوديون حملة شرسة على بولند، حيث أجمعوا على أن الرسم انتقائي كون الحادثة "سعودية".

وأعاد المغردون نشر كاريكاتير للرسام نفسه كان يرثي فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية مطلع أكتوبر 2019، كما نشروا تغريدات لوقائع وأحداث جرت بالكويت.

عبدالرحمن بولند حمامة السلام، مثله مثل الطائفيين من الشيعة الخليجيين.



حزين على قاسم سليماني قاتل الأبرياء والأطفال في سوريا. https://t.co/OayesahkDypic.twitter.com/QBCkDoWrpe — Mansour Al Subaie (@AlSuMnsr) March 11, 2020

يبكي على إهانة عامل ويمجد قاتل أطفال .. انسانية حيوانات pic.twitter.com/ajXkrA2vsI — Dimjah™ (@Dmoojah) March 11, 2020

قدمت له خدمة كبيرة



تغريداته الرتويت ما يتجاوز 5 و3 ردود



بعد تغريدتك عنه صار عنده اكثر من 300 رد 😔 والفلو ما يوقف



ادفن النكرة في محله عطه ابلاغ وحظر وانت ماشي — محمد الجبر (@M_Aljabr) March 11, 2020

ليش تهاجمني انا 😂 هدي بالك تعال الكويت واعزمك على قهوه وأحب خشمك ☕️💐🇰🇼 — Raed alroomi (@master_roomi) March 11, 2020

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو" السعودية نشرت بيانا عبّرت فيه عن استيائها الشديد من هذا التصرف الذي قالت إنه نفذ من دون موافقة الجهة المعنية بالشركة.

وشددت على أن ذلك يتنافى وقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

المصدر: RT