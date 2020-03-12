وديع الشيخ يرد بشدة على إقحام أفيخاي أدرعي اسمه للتوعية من كورونا

أقحم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفنان اللبناني وديع الشيخ في تغريدة له لمكافحة فيروس كورونا، فرد عليه الشيخ قائلا: لا يشرفني بتافه ومحتل مثلك أن يمدحني.

ونشر أدرعي مقطع hQ من أغنية له عن الكورونا، أرفقه بتعليق: "كلنا نحارب فيروس كورونا، لأننا كبشر نحارب كل ما يعادي الطبيعة البشرية أو يسيء لها. كل يحارب الكورونا على طريقته، واللبناني وديع الشيخ حاربها بطريقة مبدعة في أغنيته هذه… أغنية جميلة صراحة".

وتابع: "أتمنى أن يزيد الوعي حول كورونا وأن يتوخى جميعكم الحذر، فكورونا لا تفرق بين إسرائيلي أو عربي، وعلينا جميعا الحذر منها… تماما كما يجب علينا محاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية بيد واحدة".

هذه "الصراحة" دفعت بالشيخ إلى الرد على أدرعي قائلا: "وصلني منذ قليل تغريدة لأحد الضباط الإسرائيليين أفخاي أدرعي يمدح أغنية لي بإحدى الحفلات عن كورونا. أولا لا يشرفني بتافه مثلك وقاتل لأطفالنا ونسائنا ومحتلين أقدس أراضينا أن يمدحني أو أن يأتي بذكر اسمي. أنتم الفيروس الذي يجب محاربته وإبادته. أنتم يا صهاينة أسفل خلق الله، أنتم اللعنة التي حلت علينا. أنتم المحتلون والمغتصبون، أقول لك أليس الصبح بقريب، إن الله يمهل ولا يهمل. سوف نصلي في أقصانا وتحية من القلب للشعب الفلسطيني المقاوم الغالي والحبيب".

المصدر: فيسبوك