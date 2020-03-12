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وزيران أردنيان في مشهد تمثيلي للوقاية من كورونا

أخبار العالم العربي

وزيران أردنيان في مشهد تمثيلي للوقاية من كورونا
www.ammonnews.net
وزيرا الصحة والأوقاف في الأردن
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اشترك وزيرا الصحة الأردني، سعد جابر، والأوقاف محمد الخلايلة، في مشهد تمثيلي بثته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

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ودعا الوزيران في مقطع الفيديو المصور على مدخل رئاسة الوزراء، الأردنيين إلى عدم المصافحة والتقبيل في السلام.

وقال وزير الصحة: "أنا حضرت مناسبتين اجتماعيتين أو ثلاث ورأيت أن الناس ابتعدوا عن التقبيل حفاظا على حياتهم ومنعا لانتقال فيروس كورونا إليهم، ودعا للابتعاد عن المصافحة.

وأثنى وزير الأوقاف على هذا، وقال إن الابتعاد عن التقبيل والمصافحة يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية، وينطبق مع القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار.

ثم افترق الوزيران وسارا في اتجاهين متعاكسين دون أن يتصافحا عند وداعهما كما لم يتصافحا عند لقائهما.

المصدر: "عمون"

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