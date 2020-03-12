وزير الدفاع التركي: سنستأنف عملياتنا من حيث توقفت في حال فشل الهدنة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات التركية ستستأنف عملياتها من حيث توقفت في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وأشار الوزير إلى إنجاز تفاهمات مهمة مع الوفد العسكري الروسي بخصوص إدلب.

وأكد أن الوجود التركي في إي إدلب متواصل، والوحدات التركية تحافظ على مواقعها هناك، وانسحابها غير وارد.

على صعيد آخر قال وزير الدفاع التركي: نفذنا تدابير الوقاية من فيروس كورونا بمقراتنا ووحداتنا، ووضعنا قيودا على سفر الوفود إلى الخارج ولقاءاتهم الدولية.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

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المصدر: الأناضول