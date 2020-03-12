صفاء الهاشم تناشد الكويتيين: الزموا بيوتكم أرجوكم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfd1
ناشدت عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم مواطنيها بأن يلتزموا بيوتهم للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وأن يتجنبوا الأماكن المكتظة في الوقت الراهن.
وقالت الهاشم في هذا الشأن: "يا شعب الكويت الأبي.. وراعي الفزعة، إلزموا بيوتكم أرجوكم واغسلوا أيديكم مرارا ابتعدوا عن الزحمة تجنبوا التجمعات في الوقت الحالي".
وتابعت مخاطبة الكويتيين باللهجة المحلية قائلة: "لا تساهموا أرجوكم في نقل أي خبر قبل التأكد من مصدره، الإشاعات وايد والله الحافظ، هذي ديرة الخير.. وأهلها الطيبين وبإذن الله بيرفع عنا هالبلاء".
المصدر: القبس