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صفاء الهاشم تناشد الكويتيين: الزموا بيوتكم أرجوكم

أخبار العالم العربي

صفاء الهاشم تناشد الكويتيين: الزموا بيوتكم أرجوكم
Reuters
صفاء الهاشم
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ناشدت عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم مواطنيها بأن يلتزموا بيوتهم للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وأن يتجنبوا الأماكن المكتظة في الوقت الراهن.

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وقالت الهاشم في هذا الشأن: "يا شعب الكويت الأبي..‬ وراعي الفزعة، ‬إلزموا بيوتكم أرجوكم‬ واغسلوا أيديكم مرارا ‬ ‫ابتعدوا عن الزحمة ‬تجنبوا التجمعات في الوقت الحالي".

وتابعت مخاطبة الكويتيين باللهجة المحلية قائلة: "لا تساهموا أرجوكم في نقل أي خبر قبل التأكد من مصدره، الإشاعات وايد والله الحافظ‬، هذي ديرة الخير.. وأهلها الطيبين وبإذن الله بيرفع عنا هالبلاء".
المصدر: القبس

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