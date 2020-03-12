بسبب كورونا.. السعودية تعلق السفر من وإلى دول اتحاد أوروبا ودول آسيوية وإفريقية

قررت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن القرار جاء وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ويشمل كلا من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال.

ويشمل التعليق أيضا دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا فيها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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ويمنح القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين، ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة إلى المملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

المصدر: "واس"