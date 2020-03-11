"سانا": طائرات مجهولة تقصف مواقع في منطقة البوكمال داخل الأراضي السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن طائرات قصفت مواقع في منطقة البوكمال جنوب شرق ريف دير الزور.

وأكدت الإخبارية السورية أن الطيران المجهول استهدف نقاطا على الحدود السورية العراقية جنوب شرق البوكمال، مشيرة إلى أن الأضرار كانت مادية فقط.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا : عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 11, 2020

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وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، قولهم إن عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي قتلوا، بالإضافة إلى إصابة 12 عنصرا آخرين.

وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية، لهجوم صاروخي مكثف.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بسقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

المصدر: وكالات