مصدر لـRT: حرق مقر "العصائب" ومحاصرة مقر قيادة الشرطة في ميسان العراقية (فيديو)

أفاد مصدر لـRT في العراق، اليوم الأربعاء، عن قيام محتجين بحرق مقرب حركة "عصائب أهل الحق" ومحاصرة مقر قيادة الشرطة في محافظة ميسان جنوبي العراق.

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وقال المصدر إن "العشرات من المحتجين قاموا بحرق مقر العصائب كرد فعل على مقتل ناشطين اثنين يوم أمس الثلاثاء".

وأضاف أن "المحتجين توجهوا إلى مقر قيادة الشرطة وحاصروه وطالبوا بالكشف عن الجناة الذين اغتالوا النشطاء في الاحتجاجات".

المصدر: RT