تضارب الأنباء حول شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في تونس

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنه سيظل تحت العناية الطبية.

وأكد المكي أنه رغم تسجيل إصابة سابعة في تونس بالفيروس لشخص قادم من مصر، إلا أنه لا يوجد على الأراضي التونسية سوى 5 مصابين نظرا لتعافي أول مصاب ومغادرة الثاني نحو فرنسا.

وخلافا لما جاء على لسان وزير الصحة، صرحت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، بأن التحليل الذي خضع له أول مصاب بفيروس كورونا كان إيجابيا.

وأضافت نصاف بن علية أنه لا يمكن إعلان شفائه، حسب ما نشره موقع "موزاييك أف أم".

جدير بالذكر أن الحالة التي يدور حولها الجدل، تعود لمواطن من ولاية قفصة، جنوب غرب، قدم من إيطاليا ويمكث بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق من اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قدم من مصر، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7 حالات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية