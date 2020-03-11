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السعودية.. تعليق عروض الأفلام في دور السينما بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية.. تعليق عروض الأفلام في دور السينما بسبب كورونا
AFP Fayez Nureldine
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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الأربعاء: "وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر".

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وكانت السلطات السعودية قد اتخذت عددا من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، بما فيها إجلاء المواطنين من بعض الدول وفرض قيود على السفر وغيرها.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة.

المصدر: واس

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