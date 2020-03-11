ملك البحرين يعلن تضامن بلاده مع مصر في أزمة سد "النهضة"

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء، تضامن بلاده مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل.

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وأكد ملك البحرين خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "هذا النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، مشددا على أن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وثمن العاهل البحريني "الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد دعم المملكة للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

المصدر: وكالات